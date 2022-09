Discorso Putin, Meloni: “È una mossa disperata”. Salvini: “Spero solo che la guerra finisca” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Discorso con cui Vladimir Putin oggi ha annunciato la “mobilitazione parziale” della Russia rappresenta una mossa “abbastanza disperata”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, secondo cui l’atteso annuncio del presidente russo “tradisce debolezza”. “È una mossa abbastanza disperata che precede due azioni, il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale, con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, parlando ai microfoni di Rtl. “Ora bisogna stare attenti ed essere compatti, perché quando uno è nervoso le conseguenze possono essere di ogni genere, quindi adesso serve lucidità, compattezza e anche diplomazia”, ha aggiunto. “Spero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilcon cui Vladimiroggi ha annunciato la “mobilitazione parziale” della Russia rappresenta una“abbastanza”. Lo ha dichiarato Giorgia, secondo cui l’atteso annuncio del presidente russo “tradisce debolezza”. “È unaabbastanzache precede due azioni, il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale, con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, parlando ai microfoni di Rtl. “Ora bisogna stare attenti ed essere compatti, perché quando uno è nervoso le conseguenze possono essere di ogni genere, quindi adesso serve lucidità, compattezza e anche diplomazia”, ha aggiunto. “...

