Disabile precipitato dalla finestra | la famiglia chiede una nuova casa | ora protesta fuori al Campidoglio

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Dopo quanto accaduto a Hasib Omerovic, il 36ennecadutodel suo appartamento in zona Primavalle lo scorso 25 luglio, laaveva dichiarato di avere paura di restare a vivere nella zona. Avevano chiesto che le venisse assegnato un nuovo alloggio. Sembra che la richiesta sia stata accolta ma laOmerovic dovrebbe aspettare fino al prossimo 29 settembre prima di poter entrare nellae allora in segno diha deciso di rimanere tutta la notte davanti al. Ladavanti alUna manifestazione di dissenso per accelerare la procedura di assegnazione del nuovo alloggio. E a sostenere la battaglia dei familiari del 36enne ci ...

... il 36enne sordomuto di origini romdalla finestra durante un controllo di polizia, è ... le due sorelle (di cui una gravemente) e il fratellino del ragazzo, ricoverato in serie ...Nuova casa in vista per la famiglia di Hasid Omerovic, il giovanedalla finestra della loro casa popolare durante un controllo di polizia dai contorni ancora da chiarire. I familiari del giovane, che dormivano in auto sotto la sede dell'...Dopo quanto accaduto a Hasib Omerovic, il 36enne disabile caduto dalla finestra del suo appartamento in zona Primavalle lo scorso 25 luglio, la famiglia aveva dichiarato di avere paura di restare a vi ...I parenti del disabile caduto dalla finestra si erano allontanati dall’abitazione di Primavalle perché spaventati e hanno dormito in macchina per qualche giorno ...