Diritti tv, su Sky i Mondiali maschili e femminili di rugby 2023 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il grande rugby su Sky e NOW. Cresce l'offerta dopo l'acquisizione della rugby World Cup femminile 2021 e della rugby World Cup maschile 2023. Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della rugby World Cup maschile e un'ampia selezione di incontri della rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell'Italia. L'edizione femminile è in programma in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre 2022 mentre quella maschile avrà luogo in Francia dall'8 settembre al 21 ottobre 2023. "Siamo felici di poter annunciare questo accordo. La rugby World Cup è uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo – le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice Presidente Sport di Sky – Sarà un'altra occasione per tifare ...

