Del Mese: "Terzo Polo unico sbocco per chi voglia fare pulizia e dare un futuro al Sannio" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"La competenza professionale non è soltanto una condizione di prestigio, ma anche una questione di onestà", diceva il teologo francese Gaston Courtois. A pochi giorni dal voto, il panorama sannita appare sempre più deludente e frastagliato. Ai candidati d'apparato, ai figuranti e alle manovre paternalistiche e clientelari, si affiancano voci, insistite, di intrecci e imboscate elettorali. Azione-Iv con Calenda rappresentano l'unico sbocco per chi voglia fare pulizia, superare il sistema di relazioni politiche consolidate bipartisan, e dare un futuro a Benevento, alle aree interne della Campania e all'intero Paese. Il merito, la competenza e le proposte fattibili e realizzabili sono le nostre uniche armi che offriamo ai cittadini, nella ...

