Decreto biometano, arriva la firma del provvedimento per contrastare la crisi energetica (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'adozione del Decreto, che entrerà in vigore solo dopo la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, permetterà l'avvio delle prime procedure entro la fine del ... Leggi su tekneco (Di mercoledì 21 settembre 2022) L'adozione del, che entrerà in vigore solo dopo la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, permetterà l'avvio delle prime procedure entro la fine del ...

Tekneco : Grazie allo sviluppo del #biometano, il nostro Paese potrà raggiungere l’obiettivo di oltre 4 miliardi di metri cub… - nihilum15 : RT @sole24ore: Biometano, sbloccato il decreto da 1,7 miliardi previsti nel Pnrr - dariomasiero : RT @sole24ore: Biometano, sbloccato il decreto da 1,7 miliardi previsti nel Pnrr - OttaviMatteo : Investire in Energia Verde è un must per un paese come il nostro che dipende dall'estero per le materie prime oltre… - ApportunityIt : Decreto biometano 2022, arrivano molteplici incentivi - Orizzonte Energia -