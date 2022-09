De Ligt punge la Juventus sulla Champions League: “Al Bayern Monaco c’è l’ambizione di vincere” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Matthijs De Ligt punge la sua ex squadra. Appena arrivato a Monaco, il suo nuovo allenatore Julian Nagelsmann aveva criticato la Juventus e il calcio italiano per la preparazione fisica del difensore olandese. Adesso invece è proprio De Ligt a sottolineare la differenza tra il Bayern e i bianconeri: “Penso che il Bayern abbia tutto in termini di ambizione di vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve c’era un pò meno…“, ha detto chiaramente ai media olandesi. “La Juventus è un’ottima squadra”, ha spiegato De Ligt, ma l’arrivo al Bayern Monaco è stato “un salto di qualità in termini di squadra”. “Sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Matthijs Dela sua ex squadra. Appena arrivato a, il suo nuovo allenatore Julian Nagelsmann aveva criticato lae il calcio italiano per la preparazione fisica del difensore olandese. Adesso invece è proprio Dea sottolineare la differenza tra ile i bianconeri: “Penso che ilabbia tutto in termini di ambizione dila. Ho avuto la sensazione che alla Juve c’era un pò meno…“, ha detto chiaramente ai media olandesi. “Laè un’ottima squadra”, ha spiegato De, ma l’arrivo alè stato “un salto di qualità in termini di squadra”. “Sono davvero molto soddisfatto del mio tempo di gioco e ...

