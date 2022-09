de Ligt: «Il Bayern ha l’ambizione di vincere la Champions, la Juve non l’aveva» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuova stoccata di Matthijs de Ligt alla sua ex squadra, la Juventus. Dal ritiro della Nazionale il difensore del Bayern Monaco dichiara: “Mi sono divertito molto alla Juventus , ma ho sentito che era il momento di una nuova sfida. Senza dubbio la Juve è un’ottima squadra, ma per me trasferirmi al Bayern Monaco è stato un altro salto di qualità. Penso solo che il Bayern abbia l’ambizione di vincere la Champions, mentre alla Juve ho sentito meno quella sensazione”. Sempre sulla Juve, ha aggiunto: “Quando sono arrivato avevano preso giocatori come Higuaín e Ronaldo e la situazione era diversa. Dopo un po’ è iniziato il rinnovamento e le cose sono cambiate”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nuova stoccata di Matthijs dealla sua ex squadra, lantus. Dal ritiro della Nazionale il difensore delMonaco dichiara: “Mi sono divertito molto allantus , ma ho sentito che era il momento di una nuova sfida. Senza dubbio laè un’ottima squadra, ma per me trasferirmi alMonaco è stato un altro salto di qualità. Penso solo che ilabbiadila, mentre allaho sentito meno quella sensazione”. Sempre sulla, ha aggiunto: “Quando sono arrivato avevano preso giocatori come Higuaín e Ronaldo e la situazione era diversa. Dopo un po’ è iniziato il rinnovamento e le cose sono cambiate”. L'articolo ilNapolista.

