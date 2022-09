Danilo vicino alla Germania? Un top club offre lo scambio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Danilo è un giocatore che ha saputo crescere sempre di più in questi anni, ecco dunque come mai in tanti lo stanno corteggiando. La Juventus sicuramente ha ottenuto con Danilo un giocatore di primissimo livello, nonostante siano state molte le critiche per la perdita di Joao Cancelo, ma nell’ultimo periodo le sue prestazioni sono cresciute in maniera davvero sempre più esponenziale. Ansa FotoLa Juventus ha cercato sempre e comunque di poter avere la rosa migliore possibile in modo tale da poter competere per tutte le grandi competizioni, riuscendo a ottenere traguardi sia a livello nazionale che internazionale. Non ci sono assolutamente dubbi che un giocatore come Danilo ha saputo aiutare e non poco nell’ultimo periodo la rosa bianconera, soprattutto nel momento in cui si è ritrovata orfan di Joao Cancelo. L’obiettivo dunque era quello ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 settembre 2022)è un giocatore che ha saputo crescere sempre di più in questi anni, ecco dunque come mai in tanti lo stanno corteggiando. La Juventus sicuramente ha ottenuto conun giocatore di primissimo livello, nonostante siano state molte le critiche per la perdita di Joao Cancelo, ma nell’ultimo periodo le sue prestazioni sono cresciute in maniera davvero sempre più esponenziale. Ansa FotoLa Juventus ha cercato sempre e comunque di poter avere la rosa migliore possibile in modo tale da poter competere per tutte le grandi competizioni, riuscendo a ottenere traguardi sia a livello nazionale che internazionale. Non ci sono assolutamente dubbi che un giocatore comeha saputo aiutare e non poco nell’ultimo periodo la rosa bianconera, soprattutto nel momento in cui si è ritrovata orfan di Joao Cancelo. L’obiettivo dunque era quello ...

flambru : @toselluc Si e questo la dice lunga. Bonucci non è un leader, si maschera da tale, senza qualcuno di tosto vicino n… - Maignangioia : L'arbitro sta dicendo a Danilo: se volete che compaia uno vicino a 'Juventus' nel tabellino devi tirare in quella r… - ThiagoM34738620 : @RicManItalia @jason05_ Io non seguo da vicino le vicende della Juve,ma questa squadra non è degna,per me il più co… - Danilo_Petrelli : @CarloCalenda @fanpage In questa vicenda hai sbagliato tutto: hai fatto per primo il nome di Richetti, hai attaccat… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: ANCORA STRADA CHIUSA OSTIA PONENTE, LA VIA DANILO STIEPOVICH, E CAMMINANDO AL CENTRO INCROCIO VERDO IN DIREZIONE DELL… -