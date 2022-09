Dall’allerta atomica alla ritirata a est | fino alla nuova minaccia nucleare di Putin | cronologia dell’escalation in Ucraina

(Di mercoledì 21 settembre 2022) È il 27 febbraio 2022, tre giorni prima il presidente russo Vladimirha sorpreso la maggior parte degli osservatori internazionali ordinando l’invasione dell’. È chiaro fin da subito che quello appena cominciato non è un semplice conflitto regionale, ma uno scontro su larga scala tra la Federazione russa e il blocco Nato-Ue combattuto sul fianco est dell’Unione. Bastano tre giorni e davanti agli occhi dell’opinione pubblica internazionale appare la grandeche tutte le parti vogliono scongiurare: la guerra. Il presidente russo mette in preallerta le forze di deterrenzaal confine col Paese di Volodymyr Zelensky. Da quel preciso istante viene infranta ogni certezza sull’importanza di disporre di un arsenale atomico a scopo di deterrenza: è la prima volta da decenni ...

