Dal 23 settembre arriva ‘Kids Vet Academy 2’ | nuova serie con i piccoli veterinari

(Di mercoledì 21 settembre 2022) ROMA – Tornano i giovani aspirantiprotagonisti della seconda stagione per ragazzi dedicata al mondo degli animali. Si tratta di “Kids Vet2”, che sarà proposta in anteprima in boxset a partire da venerdì 23su RaiPlay, e da lunedì 3 ottobre, alle ore 8.10, tutti i giorni, su Rai Gulp. Si tratta di un reality educational che permette ai bambini di avvicinarsi al mondo degli animali: animali domestici, da fattoria, esotici. Questa interazione è pensata per sviluppare empatia e rispetto verso il mondo animale. In ogni episodio quattro apprendisti in erba al fianco del medicoo Renato Assin, parteciperanno a unadi divertenti lezioni teorico-pratiche sul mondo degli animali. Al termine di ciascun episodio verrà stilata una classifica provvisoria dei quattro ...