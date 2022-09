"Da Putin segno di debolezza". E l'Ue prepara altre sanzioni alla Russia (Di mercoledì 21 settembre 2022) La presidente della Commissione europea considera inevitabili nuove sanzioni da parte di Bruxelles per le azioni di Vladimir Putin. Da New York, è stato inoltre confermato il sostegno all'Ucraina "fino a quando sarà necessario" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022) La presidente della Commissione europea considera inevitabili nuoveda parte di Bruxelles per le azioni di Vladimir. Da New York, è stato inoltre confermato il sostegno all'Ucraina "fino a quando sarà necessario"

mauroberruto : #Putin mobilita i riservisti, libera criminali per mandarli al fronte, evoca la soluzione atomica. Lui è questo, ma… - Agenzia_Ansa : La mobilitazione parziale ordinata dal presidente russo Putin è un segno di 'debolezza'. È quanto sostiene l'ambasc… - francescoburra3 : RT @MinistroEconom1: Alcuni commentatori sostengono che il gesto di Putin sia in effetti un segno di debolezza. Speriamo non ce ne siano al… - SergioVelari : RT @MinistroEconom1: Alcuni commentatori sostengono che il gesto di Putin sia in effetti un segno di debolezza. Speriamo non ce ne siano al… - RenzoCianchetti : RT @MinistroEconom1: Alcuni commentatori sostengono che il gesto di Putin sia in effetti un segno di debolezza. Speriamo non ce ne siano al… -