"Cristo nato da Maria": In Israele spunta un'antica pietra rivelatrice portata alla luce dagli archeologi

Una pietra, incisa in greco, che recita "Cristo nato da Maria", è stata ritrovata a El-Taiyiba, nella Valle di Jezreel, nell'Alta Galilea, in Israele. Originariamente faceva parte dell'architrave di una chiesa bizantina del V secolo d.C.. La notizia è riportata dal sito internet della Biblical Archeology Society, che cita come fonte della scoperta l'Autorità israeliana per le antichità. La chiesa faceva parte dell'autorità religiosa della metropoli di Bet She'an, che comprendeva el-Taiyiba, dove gli scavi sono stati diretti dagli archeologi Tzachi Lang e Kojan Haku. L'iscrizione è stata decifrata dalla professoressa Leah Di Segni dell'Università Ebraica di Gerusalemme.

