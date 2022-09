Crisi idrica e interventi strutturali al Festival dell' Acqua

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Un po' di pioggia nel mese di agosto non basta per archiviare il problemaa siccità eche ha causato gravissimi danni soprattutto all'agricoltura. E non può cancellare la questione dall'agenda dei provvedimenti da mettere in cantiere oggi per evitare i problemi di domani, sapendo che i cambiamenti climatici non durano lo spazio di un'estate. Sostenibilità, ambiente e innovazione devono andare di pari passo per trovare la soluzione migliore e per fortuna arrivano i primi segnali in questa direzione. L'occasione per fare il punto sarà ila Torino dal 21 al 23 settembre promosso da Utilitalia, la federazionee utilities italiane. Qualcosa si muove intanto in due grandi regioni ...