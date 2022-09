EugenioBerto70 : Covid oggi Toscana, 985 contagi e morti: bollettino 21 settembre - FirenzePost : Covid Toscana: 8 morti (età media 82,1 anni) oggi 21 settembre, e 985 nuovi contagi - corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Toscana, 985 contagi e morti: bollettino 21 settembre ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 985 contagi e morti: bollettino 21 settembre - - pleccese : Covid oggi Toscana, 985 contagi e morti: bollettino 21 settembre ??Leggi di più su -

Calano i ricoveri. I dati sulla diffusione del coronavirus nella ...Sono 985 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 147 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.393.In Toscana sono 1.393.170 i casi di positività al Coronavirus, 985 in più rispetto a ieri (147 confermati con tampone molecolare) ...Rincari in tutta Italia, crollano le spese dei cittadini e arrivano nuovi gridi di allarme per evitare le chiusure di panifici e aziende: la situazione in Sicilia e come risparmiare.