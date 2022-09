Covid oggi Lombardia | 3 525 contagi e 6 morti | bollettino 21 settembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.525 i nuovida coronavirus in, 212022, secondo numeri e dati deldella regione. I tamponi effettuati sono stati 27.903, per un tasso di positività del 12,6%. Isono stati 6, per un totale di 42.449 decessi da inizio pandemia. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 475, 21 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva rimangono 10. Lo riferisce la Regione nelquotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 991 di cui 419 a Milano città. A Bergamo 381, a Brescia 532, a Como 216, a Cremona 113, a Lecco 126, a Lodi 82, a Mantova 165, a Monza e Brianza 278, a Pavia 157, a Sondrio 121 e a Varese 277. L'articolo ...