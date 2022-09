Covid oggi Italia, Fiaso: “In ospedale 83% non ha quarta dose” (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il quadro dei ricoverati Covid questa settimana mostra una sostanziale stabilità. Nella rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) si registra infatti un minimo calo dei pazienti, pari al 3,3%, ma ridotto rispetto alle percentuali registrate nelle settimane passate. Il report del 13 settembre, invece, aveva segnato il calo più alto delle ultime 6 settimane, raggiungendo il -23%. A diminuire negli ultimi 7 giorni sono stati soprattutto i pazienti nei reparti ordinari (-4,2%), emerge dal report settimanale Fiaso, in cui si evidenzia che tra i pazienti ricoverati per patologia respiratoria-polmonare tipica da Covid l’83,5% ha ricevuto l’ultima dose vaccinale da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Il quadro dei ricoveratiquesta settimana mostra una sostanziale stabilità. Nella rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere () si registra infatti un minimo calo dei pazienti, pari al 3,3%, ma ridotto rispetto alle percentuali registrate nelle settimane passate. Il report del 13 settembre, invece, aveva segnato il calo più alto delle ultime 6 settimane, raggiungendo il -23%. A diminuire negli ultimi 7 giorni sono stati soprattutto i pazienti nei reparti ordinari (-4,2%), emerge dal report settimanale, in cui si evidenzia che tra i pazienti ricoverati per patologia respiratoria-polmonare tipica dal’83,5% ha ricevuto l’ultimavaccinale da ...

