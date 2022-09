Covid oggi Italia | 21 190 contagi e 46 morti | bollettino 21 settembre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 21.190 i nuovida Coronavirus in, 212022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 46. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 166.500 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,7%. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 146 in totale e quattro in meno di ieri, e quello dei ricoveri ordinari (sono 416, -79). I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 1.819 ida coronavirus nel Lazio, 212022, secondo numeri e datideldella regione. ...