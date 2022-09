Covid, in Lombardia scendono tasso positività e ricoverati. A Bergamo 381 nuovi casi (Di mercoledì 21 settembre 2022) I dati. A fronte di 27.903 tamponi effettuati sono 3.525 i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in discesa al 12,6% mercoledì 21 settembre (14,6% martedì). Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) I dati. A fronte di 27.903 tamponi effettuati sono 3.525 ipositivi al, nelle ultime 24 ore in, con undiin discesa al 12,6% mercoledì 21 settembre (14,6% martedì).

Invetriata : @SimonaBosch @iannetts70 @ecehankoc Scusami ti posso chiedere in che Regione sei? Lombardia? Referente Covid non c'… - infoitinterno : Covid, in Lombardia 3.525 nuovi casi e 6 decessi - Dome689 : Covid, in Lombardia scendono tasso positività e ricoverati. A Bergamo 381 nuovi casi - Ilmiodiabete : Prosegue senza sosta l’impegno delle farmacie nella campagna di immunoprofilassi, che ora beneficia dell’arrivo del… - TuttoQuaNews : RT @IlGroane: Covid, ecco i numeri del contagio in Lombardia. Quasi 300 casi nel Varesotto -