Covid, i dati: 21.190 contagi nelle ultime 24 ore: tasso di positività al 12,7%. I decessi nell’ultima giornata sono 46 (Di mercoledì 21 settembre 2022) sono 21.190 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 28.395. Le vittime sono 46, in calo rispetto a ieri (60). In Italia sono stati effettuati 166.500 tamponi anti-Covid in 24 ore con un tasso positività al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Diminuiscono i ricoveri. sono 146 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 9. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.416 (79 in meno). Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)21.190 i nuovidaregistrati24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri iati erano 28.395. Le vittime46, in calo rispetto a ieri (60). In Italiastati effettuati 166.500 tamponi anti-in 24 ore con unal 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Diminuiscono i ricoveri.146 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri9. I ricoverati nei reparti ordinariinvece 3.416 (79 in meno). Gli ...

