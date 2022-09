(Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.555 i nuovida coronavirus oggi 21in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.847.075 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.865 molecolari e 5.201 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,4%. ”I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 24 (come ieri), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 599 (-14 rispetto ...

mariali94316534 : RT @italiaserait: Covid Emilia Romagna, 1.555 contagi e 4 morti: bollettino 21 settembre - italiaserait : Covid Emilia Romagna, 1.555 contagi e 4 morti: bollettino 21 settembre - fisco24_info : Covid Emilia Romagna, 1.555 contagi e 4 morti: bollettino 21 settembre: (Adnkronos) - I dati della regione… - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento di oggi in #EmiliaRomagna ?? - Sestopoterecom : Covid, 1.555 nuovi casi e 4 decessi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore -

Bollettino21 settembre 2022: la situazione nelle regioni. Di seguito la situazione ...- Romagna: 1.847.075 (15.750) (1.555). Sicilia: 1.640.614 (21.376) (1.059). Puglia: 1.469.719 (10.337)......I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'- Romagna sono 24 (come ieri), l'età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, ...Sono 21.190 (ieri 28.395) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 22.218.846. Il totale dei tampon ...(Adnkronos) – Sono 1.555 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia nell ...