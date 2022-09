Covid bollettino 21 set | 21 190 nuovi casi e 46 morti

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono 21.190 idi positività al-19 (ieri 28.395) e 46 i decessi (ieri 60) registrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, per un totale di 176.715 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 166.500 (ieri 207.434), con un tasso di positività, ieri pari al 13,7%, che oggi scende al 12,7%. Sul fronte del sistema sanitario si registra una diminuzione delle terapie intensive (-4, per un totale di 146) e dei ricoveri ordinari (-79, per un totale di 3.416).

MILANO " Sono 21.190 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 166.500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano sull'emergenza pandemica, diffuso dal Ministero della Salute. Sono 46 i decessi, con il totale delle persone decedute da inizio pandemia che raggiunge quota 176.715. Il report di mercoledì 21 settembre fornito dalla Regione. Tasso di positività al 12,6% In Lombardia, dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, sono emersi 3.523.166 casi di Sars-CoV-2 (+3.525 ; i casi p ...