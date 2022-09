Covid | a 106 anni sconfigge il virus | nonna Giusy ad agosto aveva incontrato Papa Francesco

serenel14278447 : A 106 anni nonna Giusy si fa beffe del Covid, sconfitta la malattia - lanuovariviera : Abruzzo, a 106 anni nonna Giusy ha sconfitto il Covid - alespe71 : RT @AnsaAbruzzo: Covid: a 106 anni nonna Giusy sconfigge la malattia - AnsaAbruzzo : Covid: a 106 anni nonna Giusy sconfigge la malattia - Cityrumors_it : Nonna Giusy sconfigge il Covid a 106 anni #giuseppinapatriarca #laquila #montorio -

Agenzia ANSA

Remote purchases of physical goods will experience the strongest growth:% in the value of ... Moreover, during the height of the- 19 pandemic, consumers' shopping transactions were forcibly ...La sua tempra e il suo spirito indomito anche stavolta hanno avuto la meglio: nonna Giusy, Giuseppina Patriarca, alla veneranda età dianni, ha sconfitto il19 e la sue varianti; tampone negativo oggi. Sui social l'annuncio della guarigione della nonna ultracentenaria, originaria di Montorio al Vomano, aquilana da ... Covid: a 106 anni nonna Giusy sconfigge la malattia Cronaca L'Aquila - 21/09/2022 10:53 - La sua tempra e il suo spirito indomito anche stavolta hanno avuto la meglio: nonna Giusy, Giuseppina Patriarca, alla veneranda età di 106 anni, ...La sua tempra e il suo spirito indomito anche stavolta hanno avuto la meglio: nonna Giusy, Giuseppina Patriarca, alla veneranda età di 106 anni, ha sconfitto il Covid 19 e la sue varianti; tampone neg ...