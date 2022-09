Cosa fare se il giorno delle elezioni non trovi la tessera elettorale o è esaurita (Di mercoledì 21 settembre 2022) Domenica 25 settembre urne aperte in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori che vogliono votare devono avere con sè... Leggi su europa.today (Di mercoledì 21 settembre 2022) Domenica 25 settembre urne aperte in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento. Si vota dalle 7 alle 23. Gli elettori che vogliono votare devono avere con sè...

smenichini : La cosa più interessante è che Romano La Russa chiaramente è in imbarazzo nel fare il saluto romano, guarda intorno… - Link4Universe : E' incredibilmente frustrante sentire politici rispondere cose vaghe per piacere. Immagina avere problemi di salute… - DPCgov : ?? Quando c'è un'allerta per #maltempo è importante fare la cosa giusta ?? #15settembre - moisescresp71 : Cosa fare se il giorno delle elezioni non trovi la tessera elettorale o è esaurita - FrancescoDL80 : RT @smenichini: La cosa più interessante è che Romano La Russa chiaramente è in imbarazzo nel fare il saluto romano, guarda intorno se qual… -