Corvino: «Serie A? Napoli e Roma possono essere protagoniste»

Pantaleo Corvino, direttore dell'Area Tecnica del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio CRC della stagione in Serie A. Le sue dichiarazioni: «In un campionato dove Inter e Juve stanno venendo meno vedo Napoli e Roma due squadre che possono essere protagoniste. Gli azzurri hanno un collettivo importante. Gli spunti che sta dando il presente è che squadre come Napoli, Roma, Lazio e Atalanta possono provarci».

