Corso Campo Trauma del comitato CRI di Palmanova (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Campo Trauma è un Corso di addestramento per professionisti sanitari che prevede simulazioni ad alta fedeltà che proporranno svariati casi di pazienti Traumatizzati, con una ambientazione che punta a essere la più veritiera possibile.Il personale sanitario professionista opererà insieme a soccorritori e autisti soccorritori, utilizzando una reale ambulanza ALS.Le scene saranno preparate con dovizia di particolari da truccatori e simulatori CRI, usufruendo delle svariate ambientazioni possibili in una caserma dismessa, un Campo macerie per l’addestramento di cani da ricerca e l’impiego di auto e scooter da demolire.Il tutto verrà filmato e fotografato per condurre, una volta terminate le simulazioni debriefing mirati e moderati da istruttori CRI. La realizzazione di simulazioni con tali ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilè undi addestramento per professionisti sanitari che prevede simulazioni ad alta fedeltà che proporranno svariati casi di pazientitizzati, con una ambientazione che punta a essere la più veritiera possibile.Il personale sanitario professionista opererà insieme a soccorritori e autisti soccorritori, utilizzando una reale ambulanza ALS.Le scene saranno preparate con dovizia di particolari da truccatori e simulatori CRI, usufruendo delle svariate ambientazioni possibili in una caserma dismessa, unmacerie per l’addestramento di cani da ricerca e l’impiego di auto e scooter da demolire.Il tutto verrà filmato e fotografato per condurre, una volta terminate le simulazioni debriefing mirati e moderati da istruttori CRI. La realizzazione di simulazioni con tali ...

federico_bosco : A breve circa 600 persone saranno mandate in un campo di addestramento per un corso di due settimane (che non prepa… - sportli26181512 : Barcellona, Pedri su Kessie: ‘Un animale, gli avversari volano a 3 metri’: Pedri, nel corso di una intervista rilas… - EmilianoVerga : RT @MTurismoItalia: Incontro bilaterale Italia-Bulgaria nel corso del forum mondiale dell’Enoturismo. Il Ministro @massimogara con il Mini… - SoniaLaVera : RT @AdrianaSpappa: #Mikhelidze: 'è il punto di non ritorno perché Putin ufficialmente ammazza le negoziazioni con l'Ucraina' ??????? Peccato… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: The Opera e Campo di Sangue dedicato ad Albino Luc...… -