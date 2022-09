Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 settembre: 28.395 nuovi casi, i morti sono 60 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 28.395 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.259. Aumentano i tamponi effettuati: 207.434, contro i 67.416 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,7% (ieri era al 12,25%). sono 60 i morti, c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 settembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.570, poi il Veneto con 3.590. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Nelle ultime 24 orestati 28.395 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 8.259. Aumentano i tamponi effettuati: 207.434, contro i 67.416 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,7% (ieri era al 12,25%).60 i, c'è un posto letto occupato in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Icontagisparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.570, poi il Veneto con 3.590. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per ...

