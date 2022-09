Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, da domani via alle gare a Pisa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per la settima edizione della Coppa del Mondo Paralimpica di Scherma “The Leaning Tower”, che inizierà domani e durerà fino a domenica 25 settembre al PalaCUS di Pisa. La rassegna, che rappresenta il primo appuntamento internazionale del calendario schermistico della stagione 2022/2023, è in realtà il recupero dell’edizione 2021 che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia. Saranno quattro i giorni di gare, che vedranno in pedana 137 atleti provenienti da tutto il Mondo e 26 azzurri. Si partirà domani, 22 settembre, con le prime quattro prove e una grande rappresentanza di atleti di casa. Nella spada maschile cat. A saranno in gara Matteo Betti, Matteo Dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutto pronto per la settima edizione delladeldi“The Leaning Tower”, che inizieràe durerà fino a domenica 25 settembre al PalaCUS di. La rassegna, che rappresenta il primo appuntamento internazionale del calendario schermistico della stagione 2022/2023, è in realtà il recupero dell’edizione 2021 che fu rinviata lo scorso marzo a causa delle restrizioni anti-Covid sull’ingresso degli stranieri in Italia. Saranno quattro i giorni di, che vedranno in pedana 137 atleti provenienti da tutto ile 26 azzurri. Si partirà, 22 settembre, con le prime quattro prove e una grande rappresentanza di atleti di casa. Nella spada maschile cat. A saranno in gara Matteo Betti, Matteo Dei ...

