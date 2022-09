Convegno Nazionale CoDAU 2022: a Padova i Direttori Generali di tutti gli atenei italiani si riuniscono per il futuro dell’università in Italia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si svolgerà a Padova dal 22 al 24 settembre, alla presenza della Ministra dell’università e Ricerca Maria Cristina Messa, il XIX Convegno Annuale dei Direttori Generali delle Università Italiane. Focus dei diversi panel: la gestione manageriale dei fondi PNRR, l’attuazione delle misure a sostegno della Ricerca, la formazione del personale e l’innovazione tecnologica. Presentati anche i risultati di un’indagine sulle competenze del personale universitario. Padova, 21 settembre 2022 – Inizierà domani sera, giovedì 22 settembre, nella splendida cornice di Palazzo del Bo, il XIX Convegno Annuale Nazionale del CoDAU, l’organizzazione che raggruppa i Direttori Generali e i ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si svolgerà adal 22 al 24 settembre, alla presenza della Ministrae Ricerca Maria Cristina Messa, il XIXAnnuale deidelle Universitàne. Focus dei diversi panel: la gestione manageriale dei fondi PNRR, l’attuazione delle misure a sostegno della Ricerca, la formazione del personale e l’innovazione tecnologica. Presentati anche i risultati di un’indagine sulle competenze del personale universitario., 21 settembre– Inizierà domani sera, giovedì 22 settembre, nella splendida cornice di Palazzo del Bo, il XIXAnnualedel, l’organizzazione che raggruppa ie i ...

