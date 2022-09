Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Mirabella Eclano per la festa della Madonna Addolorata. (Di mercoledì 21 settembre 2022) Intensa attività dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, posta in essere da sabato scorso in occasione dei solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore della Madonna Addolorata, ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 21 settembre 2022) Intensa attività deiCompagnia di, posta in essere da sabato scorso in occasione dei solenni festeggiamenti religiosi e civili in onore, ...

gparagone : La Rai tiene bordone alla #VoceDelPadrone, sotto controllo di #Draghi, con partiti che fingono di essere in competi… - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas in Europa è andato fuori controllo, 10 volte quello di un anno fa, ma la guerra dei prezzi dell'e… - SkyTG24 : Dal fronte di #Kharkiv a quello di #Kherson: ecco dove i russi stanno perdendo il controllo del territorio in… - harmanleroux : @serc_os @andreacantelmo8 Evidentemente non è così. I russi hanno pochi piloti, aerei inferiori alle aspettative, a… - St4lin87 : @Manuel16381191 @1V4vendetta @Sig_Pir @Peter_Italy Quindi anche le fusioni del nocciolo di reattori nucleari sono s… -