'Controcorrente - Prima serata' questa sera alle 21.25 su Rete 4: Michele Santoro ospite di Veronica Gentili (Di mercoledì 21 settembre 2022) 'Controcorrente - Prima serata', questa sera alle 21.25 su Rete 4 torna il programma condotto da Veronica Gentili. Il primo ospite sarà il giornalista Michele Santoro , poi toccherà al Ministro degli ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) '',21.25 su4 torna il programma condotto da. Il primosarà il giornalista, poi toccherà al Ministro degli ...

QuiMediaset_it : Nel nuovo appuntamento con @Controcorrentv prima serata @gentilivero ospita @luigidimaio. In prima serata su… - SMSNEWSOFFICIAL : A @Controcorrentv – PRIMA SERATA OSPITI LUIGI DI MAIO E MICHELE SANTORO @gentilivero - usaipiero : Anche per me è la prima volta che voterò un candidato per pretendere e ricevere qualcosa in cambio, perciò ben veng… - MontiFrancy82 : A @Controcorrentv – PRIMA SERATA OSPITI LUIGI DI MAIO E MICHELE SANTORO @gentilivero - SMSNEWSOFFICIAL : A “CONTROCORRENTE – PRIMA SERATA” OSPITI LUIGI DI MAIO E MICHELE SANTORO -