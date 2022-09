“Contro Meloni un accanimento barbaro”: scoppia la bufera social su Giorgio Pasotti (Di mercoledì 21 settembre 2022) bufera social su Giorgio Pasotti per alcune dichiarazioni relative alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre. L’attore bergamasco, a margine della presentazione della fiction Rai “Mina Settembre 2?, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti e, affrontando il tema politico, si è soffermato su alcuni aspetti della campagna elettorale in corso che non lo convincono. ”Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. La Meloni è una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro”: ha detto, raccogliendo una pioggia di commenti indignati che hanno letto nelle sue parole una sorta di endorsement per la leader di Fratelli d’Italia. “Spesso ci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 settembre 2022)super alcune dichiarazioni relative alle prossime elezioni politiche in programma domenica 25 settembre. L’attore bergamasco, a margine della presentazione della fiction Rai “Mina Settembre 2?, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti e, affrontando il tema politico, si è soffermato su alcuni aspetti della campagna elettorale in corso che non lo convincono. ”Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. Laè una donna e vedo unnei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura”: ha detto, raccogliendo una pioggia di commenti indignati che hanno letto nelle sue parole una sorta di endorsement per la leader di Fratelli d’Italia. “Spesso ci ...

