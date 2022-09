(Di mercoledì 21 settembre 2022) Mestoli colmi didiil, dove le associazioni dei consumatori hanno manifestato davanti alla Prefettura per chiedere al Governo "un cambio di marcia negli ...

Prcanzio : RT @ferrero_paolo: Oggi #21settembre a #Tivoli e #Guidonia con #UnionePopolare, contro la guerra e il carovita - Marcel_Bel89 : Contro carovita Genova protesta con la zuppa di cipolle - Ansa_Piemonte : Ascot Ascensori, contro carovita bonus mezza mensilità. Ai 90 dipendenti. 'Per far fronte a situazione straordinari… - PRCPadova : RT @ferrero_paolo: Oggi #21settembre a #Tivoli e #Guidonia con #UnionePopolare, contro la guerra e il carovita - PoliticaNewsNow : Elezioni, De Luca (Pd): “Aiuti a famiglie e imprese contro il carovita la nostra priorità” -

Il dito viene puntatola Giunta che " decide tutto da sola, senza alcun coinvolgimento delle ... Il contratto nazionale è fermo, quello provinciale manca da quindici anni , ilerode gli ...Abbonati per leggere anche(ANSA) - GENOVA, 21 SET - Mestoli colmi di zuppa di cipolle contro il carovita a Genova, dove le associazioni dei consumatori hanno ...Mezza mensilità aggiuntiva per far fronte al carovita. E' "una scelta dettata dal cuore" quella che la Ascot Ascensori - azienda piemontese che gestisce circa 7. (ANSA) ...