Comunità Montane del Sannio | sindacati al Prefetto | “Continua la mortificazione degli operai idraulici forestali”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “ladelledel. Infatti nella indifferenza più totale di chi è deputato a pagare i propri dipendenti, aumentano le mensilità arretrate in tutte ledelche vanno da 5 mensilità alla Titerno Alto Tammaro, 8 mensilità al Fortore e udite udite 14 mensilità allaMontana Taburno, la cui Presidenza, sistematicamente si sottrae anche al confronto sol sindacato”. Così in una nota il Segretario Territoriale Avellino-Benevento, Antonio De Lillo. “Forse sta sfuggendo – scrive – un particolare che non crediamo sia dettaglio, ...