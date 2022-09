Come sapere quando finisce la NASPI: la data esatta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Molti percettori della NASPI si chiedono se è possibile conoscere con anticipo la data esatta della fine dell’indennità Coloro che perdono involontariamente il lavoro hanno diritto alla NASPI, una indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Molti percettori dellasi chiedono se è possibile conoscere con anticipo ladella fine dell’indennità Coloro che perdono involontariamente il lavoro hanno diritto alla, una indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere L'articolo proviene da Consumatore.com.

marcocappato : In attesa dell’ esito del nostro ricorso sulla firma digitale, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere ch… - pdnetwork : Volete sapere come sarà l'Italia governata dal Partito Democratico? Investe sul #lavoro, sull'emancipazione delle p… - davcarretta : Ecco cosa disse Putin il 24 febbraio: 'Chiunque tenti di ostacolarci o, peggio, di lanciare minacce contro il nost… - darcky62351562 : Cosa? Fortnite sul telefono seguitemi su you tube per sapere come fare a installarlo mi chiamo darcky wolf - onlyxngvl : @_harryxsmile_ va bene ale, anch’io ricomincio palestra ad ottobre, fammi sapere come va ?? -