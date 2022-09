Come pedala il Vaticano ai Mondiali di ciclismo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un colpo di pedale vale più di un passaporto. Non è un’esagerazione: Rien Schuurhuis, nome semisconosciuto nel ciclismo professionistico, vivrà la prova su strada dei Mondiali di ciclismo di Wollongong, in Australia, da protagonista. Come è possibile che lo sia senza vantare grandi giri o classiche monumento nel suo palmares? La risposta sta nella neonata federazione ciclistica del Vaticano. Esatto. Schuurhuis è un cittadino Vaticano, con tanto di passaporto. Non è la classica storia di nazionalità acquisite in modi bizzarri che spesso sono legate alle piccole nazioni, anzi. Se poche settimane fa un (vero) monegasco era riuscito a indossare la maglia a pois alla Vuelta, anche quella di Rien Schuurhuis è la storia di una “prima volta” di portata storica tanto per la squadra papale ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un colpo di pedale vale più di un passaporto. Non è un’esagerazione: Rien Schuurhuis, nome semisconosciuto nelprofessionistico, vivrà la prova su strada deididi Wollongong, in Australia, da protagonista.è possibile che lo sia senza vantare grandi giri o classiche monumento nel suo palmares? La risposta sta nella neonata federazione ciclistica del. Esatto. Schuurhuis è un cittadino, con tanto di passaporto. Non è la classica storia di nazionalità acquisite in modi bizzarri che spesso sono legate alle piccole nazioni, anzi. Se poche settimane fa un (vero) monegasco era riuscito a indossare la maglia a pois alla Vuelta, anche quella di Rien Schuurhuis è la storia di una “prima volta” di portata storica tanto per la squadra papale ...

sabinagi57 : @noto_concetta80 @vitaindiretta Mi sento in dovere di dissentire. Eravamo 82 ciclisti tra cui il don, non era un to… - sabinagi57 : @ImolaOggi Mi sento in dovere di dissentire. Eravamo 82 ciclisti tra cui il don, non era un tour, ma una manifestaz… - pedala_cazzo : Cerco come tanti di dire la mia, solo di dire la mia - LeoNervino : @ferant210396 Antonio ma come spiega quel sentire legato alla contrapposizione in cui qualcuno si spacca la schiena… - matildesjt : @Capitanharlack @Palazzo_Chigi @POTUS tu vaneggi come tutti i bimbominkia e ora pedala -