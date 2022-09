'Come lasciare la Russia', boom di ricerche su Google dopo le parole di Putin. Esauriti i voli (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quasi tutti i voli in partenza dalla Russia sono andati Esauriti in poche ore dopo che il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato una mobilitazione parziale dei riservisti. Lo riporta il ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quasi tutti iin partenza dallasono andatiin poche oreche il presidente russo, Vladimir, ha dichiarato una mobilitazione parziale dei riservisti. Lo riporta il ...

_Nico_Piro_ : #21settembre Ieri in attesa del discorso di #Putin (cancellato e spostato a stamane) in Russia le ricerche web si s… - ignaziocorrao : 'Come lasciare la Russia' è una delle frasi più cercate su Google nelle ultime 24h. Chissà se tutta questa 'popolar… - trash_italiano : Se davvero Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme e noi abbiamo scoperto questa cosa solo ora, mi dispiace ma a… - chaomanu_ : RT @robsud: Ciao ragazzi, cerco camera o posto letto anche provvisorio a Milano. Giusto per il tempo di riuscire a trovare una sistemazione… - _strategie : RT @robsud: Ciao ragazzi, cerco camera o posto letto anche provvisorio a Milano. Giusto per il tempo di riuscire a trovare una sistemazione… -