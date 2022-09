Come funziona il rilevamento incidenti sugli iPhone 14, video dimostrativo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra gli indiscutibili plus degli iPhone 14 c’è la funzione di rilevamento incidenti, in inglese Crash Detection. Si tratta di una feature molto utile che entra in funzione nel caso di collisioni gravi con veicoli e barriere di vario tipo, quando si è alla guida della propria automobile. Per capire Come lavora la preziosa novità pensata da Apple, ora c’è un video esplicativo molto interessante pubblicato sul canale YouTube di TechRax. Questo filmato, non solo chiarisce esattamente cosa dovrebbe capitare dopo un urto ma ci conferma la bontà del lavoro svolto dal team di Cupertino. Ecco spiegata la modalità con cui è stato condotto il test per la funzione di rilevamento incidenti sugli iPhone 14. In una macchina senza alcun passeggero ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tra gli indiscutibili plus degli14 c’è la funzione di, in inglese Crash Detection. Si tratta di una feature molto utile che entra in funzione nel caso di collisioni gravi con veicoli e barriere di vario tipo, quando si è alla guida della propria automobile. Per capirelavora la preziosa novità pensata da Apple, ora c’è unesplicativo molto interessante pubblicato sul canale YouTube di TechRax. Questo filmato, non solo chiarisce esattamente cosa dovrebbe capitare dopo un urto ma ci conferma la bontà del lavoro svolto dal team di Cupertino. Ecco spiegata la modalità con cui è stato condotto il test per la funzione di14. In una macchina senza alcun passeggero ...

