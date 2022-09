Come Amara Aleman sta facendo della sua vitiligine una forma d’arte (Di mercoledì 21 settembre 2022) La 28enne Amara Aleman, @Amara artspots su TikTok (con più di 160mila followers), posta regolarmente dei video Get Ready With Me incentrati sul make up, ma i suoi TikTok mostrano un tipo di trucco non convenzionale: Aleman usa i disegni e i colori per mettere in risalto sia il suo viso che la vitiligine, una condizione causata dalla mancanza di melanina nella pelle. Come riporta il National Health Services, la vitiligine si traduce in macchie bianche su mani, viso e collo: questa condizione della pelle si verifica quando mancano i melanociti funzionanti, le cellule della pelle che emanano il pigmento, e può essere causata da malattie autoimmuni o da sostanze chimiche rilasciate dai nervi della pelle. ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 21 settembre 2022) La 28enne, @artspots su TikTok (con più di 160mila followers), posta regolarmente dei video Get Ready With Me incentrati sul make up, ma i suoi TikTok mostrano un tipo di trucco non convenzionale:usa i disegni e i colori per mettere in risalto sia il suo viso che la, una condizione causata dalla mancanza di melanina nella pelle.riporta il National Health Services, lasi traduce in macchie bianche su mani, viso e collo: questa condizionepelle si verifica quando mancano i melanociti funzionanti, le cellulepelle che emanano il pigmento, e può essere causata da malattie autoimmuni o da sostanze chimiche rilasciate dai nervipelle. ...

