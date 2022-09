«Clausola da 10.000 euro e un volo natalizio per la famiglia». Le 11 condizioni di Messi per rinnovare col Barça (Di mercoledì 21 settembre 2022) Leo Messi ha lasciato il Barcellona nell’estate del 2021, e se n’è andato al Psg. Ma è stato davvero ad un passo dal firmare il rinnovo nel 2020, una firma che avrebbe cambiato il corso della storia. Il Mundo oggi pubblica il contenuto di una serie di email tra Jorge Messi, padre e rappresentante dell’argentino, i suoi avvocati e l’ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu e il consiglio di amministrazione del Barça, con le sue “condizioni”. In pratica è la storia epistolare del fallimento della trattativa. Il 4 maggio 2020 Bartomeu ha inviato una prima proposta al padre di Messi. Ha specificato “di concordare il rinnovo per un altro anno con rinnovi automatici per gli anni successivi fino al ‘no’ del giocatore. Jorge Messi ha chiesto tra le altre cose un box al Camp Nou e un ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) Leoha lasciato il Barcellona nell’estate del 2021, e se n’è andato al Psg. Ma è stato davvero ad un passo dal firmare il rinnovo nel 2020, una firma che avrebbe cambiato il corso della storia. Il Mundo oggi pubblica il contenuto di una serie di email tra Jorge, padre e rappresentante dell’argentino, i suoi avvocati e l’ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu e il consiglio di amministrazione del, con le sue “”. In pratica è la storia epistolare del fallimento della trattativa. Il 4 maggio 2020 Bartomeu ha inviato una prima proposta al padre di. Ha specificato “di concordare il rinnovo per un altro anno con rinnovi automatici per gli anni successivi fino al ‘no’ del giocatore. Jorgeha chiesto tra le altre cose un box al Camp Nou e un ...

napolista : «Clausola da 10.000 euro e un volo natalizio per la famiglia». Le 11 condizioni di #Messi per rinnovare col Barça… - ilFrank77 : Per fortuna abbiamo messo la clausola da 1.000.000.000 € , altrimenti ce lo portavano via. ( Primi tre al mondo,PD) -