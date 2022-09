Città Alta, ultimi giorni per visitare la piazza verde. Guarda il reel su Instagram e inviaci il tuo scatto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Contest. «I Maestri del Paesaggio» si conclude domenica 25 settembre. Sulla nostra pagina Instagram @ecodibergamo il reel con le immagini di tutte le edizioni: hai visto la piazza ogni anno? Quale edizione del festival hai preferito? Raccontaci la tua opinione nei commenti e, sempre via Instagram, inviaci una foto della piazza di quest’anno: la più bella diventerà la copertina della nostra pagina Facebook. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Contest. «I Maestri del Paesaggio» si conclude domenica 25 settembre. Sulla nostra pagina@ecodibergamo ilcon le immagini di tutte le edizioni: hai visto laogni anno? Quale edizione del festival hai preferito? Raccontaci la tua opinione nei commenti e, sempre viauna foto delladi quest’anno: la più bella diventerà la copertina della nostra pagina Facebook.

davidefaraone : Scortati dalla gente di Palermo, quella che si batte per una città, una Sicilia e un Paese per guardare al Futuro,… - rietin_vetrina : In alta quota la prima amichevole dell’ASD Città di Rieti 1936 - rovimtb : @corrierebergamo sono appena tornato da un giretto in mtb in Città Alta...è ridicolo pensare che la viabilità cosi… - bodhirider : RT @TurismoBergamo: C’è chi scende e c’è chi sale.. ma nessuno può sfuggire al fascino dei vicoli di Città Alta ???? ??Città Alta, Bergamo ??… - Ms_Spritz : RT @TurismoBergamo: C’è chi scende e c’è chi sale.. ma nessuno può sfuggire al fascino dei vicoli di Città Alta ???? ??Città Alta, Bergamo ??… -