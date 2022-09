Ciro Grillo, la mamma in tribunale per testimoniare al processo del figlio accusato di violenza sessuale (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ciro Grillo, la mamma è stata in tribunale per testimoniare al processo del figlio accusato di violenza sessuale. La donna sia all’arrivo sia all’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’udienza è iniziata con un’ora di ritardo l’udienza del processo a porte chiuse che si celebra al tribunale di Tempio Pausania. Ciro Grillo, la mamma in tribunale per testimoniare Nella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro, è arrivata al tribunale di Tempio Pausania dove ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022), laè stata inperaldeldi. La donna sia all’arrivo sia all’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L’udienza è iniziata con un’ora di ritardo l’udienza dela porte chiuse che si celebra aldi Tempio Pausania., lainperNella giornata di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, Parvin Tadjk, moglie di Beppedi, è arrivata aldi Tempio Pausania dove ha ...

