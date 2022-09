Ciro Grillo, la madre al processo difende il figlio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un’ora di interrogatorio in cui Parvin Tadjk la moglie di Beppe Grillo ha ripetuto più volte la frase a proposito di quella notte: “Non ho sentito niente”. Davanti alla Corte di Tempio Pausania dove si svolge il processo per il presunto stupro di gruppo avvenuto nel luglio 2019 in Costa Smeralda, la madre di uno degli imputati, Ciro Grillo ha detto come tutti gli altri testimoni sentiti le volte precedenti, di non aver sentito nessun rumore nè urla provenire dall’abitazione dove dormivano i ragazzi. “Né lei né le persone che abitavano nella sua casa” ha riferito l'avvocata Antonella Cuccureddu che difende Francesco Corsiglia, uno dei tre amici di Ciro Grillo. La madre di Ciro ha descritto una giornata "assolutamente ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un’ora di interrogatorio in cui Parvin Tadjk la moglie di Beppeha ripetuto più volte la frase a proposito di quella notte: “Non ho sentito niente”. Davanti alla Corte di Tempio Pausania dove si svolge ilper il presunto stupro di gruppo avvenuto nel luglio 2019 in Costa Smeralda, ladi uno degli imputati,ha detto come tutti gli altri testimoni sentiti le volte precedenti, di non aver sentito nessun rumore nè urla provenire dall’abitazione dove dormivano i ragazzi. “Né lei né le persone che abitavano nella sua casa” ha riferito l'avvocata Antonella Cuccureddu cheFrancesco Corsiglia, uno dei tre amici di. Ladiha descritto una giornata "assolutamente ...

