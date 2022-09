Ciclismo, Van Aert rinnova con la Jumbo-Visma fino al 2026 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il team olandese Jumbo-Visma ha annunciato che Wout Van Aert ha prolungato il suo contratto fino al 2026. “Mi sento molto bene con questa squadra. Abbiamo già dimostrato che qui posso dare il massimo. Sono rimasto sorpreso dal fatto che la squadra volesse negoziare di nuovo il mio contratto, ma è un bel riconoscimento. Abbiamo subito trovato un accordo”, ha affermato il belga in un comunicato stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il team olandeseha annunciato che Wout Vanha prolungato il suo contrattoal. “Mi sento molto bene con questa squadra. Abbiamo già dimostrato che qui posso dare il massimo. Sono rimasto sorpreso dal fatto che la squadra volesse negoziare di nuovo il mio contratto, ma è un bel riconoscimento. Abbiamo subito trovato un accordo”, ha affermato il belga in un comunicato stampa. SportFace.

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - sportface2016 : #Ciclismo, #VanAert rinnova con la #JumboVisma fino al 2026 - OA_Sport : Prova in linea a rischio per una delle favorite. Annemiek Van Vleuten è caduta pochi secondi dopo la partenza - Eurosport_IT : Le condizioni di Annemiek dopo la caduta di stamattina #EurosportCICLISMO #Wollongong2022 - VELOSPORT1960 : -