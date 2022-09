Ciclismo, Mondiali Wollongong: frattura gomito per van Vleuten, in dubbio per gara in linea femminile (Di mercoledì 21 settembre 2022) Annemiek van Vleuten ha riportato la frattura del gomito destro in seguito alla caduta nel corso della staffetta mista a cronometro ai Mondiali di Wollongong di Ciclismo femminile. Ad annunciarlo è la federazione olandese, spiegando che quindi la stella della nazionale oranje rischia di saltare la prova in linea. La caduta era avvenuta dopo pochi metri dalla partenza, e la frattura si è verificata senza dislocazione. van Vleuten, vincitrice in stagione dei tra grandi Giri, era la grande favorita per la prova in linea del prossimo sabato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Annemiek vanha riportato ladeldestro in seguito alla caduta nel corso della staffetta mista a cronometro aididi. Ad annunciarlo è la federazione olandese, spiegando che quindi la stella della nazionale oranje rischia di saltare la prova in. La caduta era avvenuta dopo pochi metri dalla partenza, e lasi è verificata senza dislocazione. van, vincitrice in stagione dei tra grandi Giri, era la grande favorita per la prova indel prossimo sabato. SportFace.

