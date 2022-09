Ciclismo, Mondiali 2022: Annemiek Van Vleuten a rischio per la prova in linea. L’olandese ha una frattura del gomito (Di mercoledì 21 settembre 2022) I Mondiali di Ciclismo a Wollongong rischiano di perdere una delle protagoniste più attese. La partecipazione di Annemiek Van Vleuten alla prova in linea femminile di sabato è a fortissimo rischio, dopo che la neerlandese si è procurata la frattura composta nel gomito nella prova odierna della staffetta mista a cronometro. La gara dell’atleta della Movistar è durata pochi secondi, visto che è caduta poco dopo la fase di partenza. Van Vleuten si trovava in seconda posizione nel trenino creato dall’Olanda ed è scivolata all’improvviso, cadendo violentemente a terra vicino anche alle balaustre. VIDEO Annemiek van Vleuten, bruttissima caduta ai Mondiali! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Idia Wollongong rischiano di perdere una delle protagoniste più attese. La partecipazione diVanallainfemminile di sabato è a fortissimo, dopo che la neerlandese si è procurata lacomposta nelnellaodierna della staffetta mista a cronometro. La gara dell’atleta della Movistar è durata pochi secondi, visto che è caduta poco dopo la fase di partenza. Vansi trovava in seconda posizione nel trenino creato dall’Olanda ed è scivolata all’improvviso, cadendo violentemente a terra vicino anche alle balaustre. VIDEOvan, bruttissima caduta ai! ...

