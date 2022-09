Ciclismo, Michele Bartoli: “Nessuno ne parla, ma il mio favorito per i Mondiali è italiano” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Bartoli, un vero e proprio dominatore delle Classiche negli anni ’90, per stilare un bilancio delle prime prove iridate e fare una previsione in vista delle prova in linea di domenica 25 settembre. Nel palmarès di Bartoli spiccano i trionfi al Giro delle Fiandre 1996, Liegi-Bastogne-Liegi 1997 e 1998, Freccia Vallone 1999, Amstel Gold Race 2002, Giro di Lombardia 2002 e nel 2003, un titolo tricolore, due tappe al Giro d’Italia ed un giorno in maglia rosa e il bronzo ai Mondiali di Lugano 1996 e Valkenburg 1998. Una carriera che parla di ben 57 vittorie. Oggi Michele è uno dei preparatori più apprezzati dal gruppo, sono tanti i corridori che si affidano alla sua grande esperienza. La cronometro di Ganna è stata al di sotto delle aspettative, in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente, un vero e proprio dominatore delle Classiche negli anni ’90, per stilare un bilancio delle prime prove iridate e fare una previsione in vista delle prova in linea di domenica 25 settembre. Nel palmarès dispiccano i trionfi al Giro delle Fiandre 1996, Liegi-Bastogne-Liegi 1997 e 1998, Freccia Vallone 1999, Amstel Gold Race 2002, Giro di Lombardia 2002 e nel 2003, un titolo tricolore, due tappe al Giro d’Italia ed un giorno in maglia rosa e il bronzo aidi Lugano 1996 e Valkenburg 1998. Una carriera chedi ben 57 vittorie. Oggiè uno dei preparatori più apprezzati dal gruppo, sono tanti i corridori che si affidano alla sua grande esperienza. La cronometro di Ganna è stata al di sotto delle aspettative, in ...

GibelliTiziana : RT @staff_M_Fedriga: Doppio successo x l’atleta di Bertiolo Michele #Pittacolo che al velodromo di Firenze ha conquistato il gradino più al… - staff_M_Fedriga : Doppio successo x l’atleta di Bertiolo Michele #Pittacolo che al velodromo di Firenze ha conquistato il gradino più… - ParmaPsi : RT @ParmenseNet: Michele Porcari e il ciclismo in Appennino - ComparatoNicola : RT @ParmenseNet: Michele Porcari e il ciclismo in Appennino - ParmenseNet : Michele Porcari e il ciclismo in Appennino -