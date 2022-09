Ciclismo, incredibile Mollema: pesce disegnato sulla maglia, attaccato da un gabbiano (VIDEO) (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una disavventura che ha del surreale quella capitata a Bauke Mollema, il ciclista olandese che nella notte italiana ha fatto parte della crono-staffetta mista dei Paesi Bassi ai Mondiali di Wollongong, in Australia. L’esperto corridore orange è stato frenato da alcuni problemi meccanici, quindi nel finale la disavventura inedita: a causa probabilmente di un pesce disegnato sulla sua maglietta da corsa, è stato attaccato da un gabbiano, che ha provato a catturare quello che in realtà era solo un disegno. Per fortuna, e per miracolo, Mollema non è stato disarcionato dalla bicicletta, ma è riuscito con una manovra complessa a restare in sella nonostante l’attacco del volatile. In alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ una disavventura che ha del surreale quella capitata a Bauke, il ciclista olandese che nella notte italiana ha fatto parte della crono-staffetta mista dei Paesi Bassi ai Mondiali di Wollongong, in Australia. L’esperto corridore orange è stato frenato da alcuni problemi meccanici, quindi nel finale la disavventura inedita: a causa probabilmente di unsua maglietta da corsa, è statoda un, che ha provato a catturare quello che in realtà era solo un disegno. Per fortuna, e per miracolo,non è stato disarcionato dalla bicicletta, ma è riuscito con una manovra complessa a restare in sella nonostante l’attacco del volatile. In alto ecco il. SportFace.

