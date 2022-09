napolista : Chiellini al Times: «Non immaginavo che il fallo su Saka diventasse il cult dell’estate» L’intervista a due giorni… -

IlNapolista

Secondo quanto riportato dal Financial, l'accordo avrebbe un valore di 2,5 miliardi di ... per esempio Lorenzo Insigne che da quest'anno militerà nel Toronto FC e Giorgioche inizierà ...Mi auguro che in California non si siano sbagliati. Il Los Angelesha presentato l'arrivo di Giorgiocon la fotografia di Leonardo Bonucci trionfante dopo la conquista del campionato europeo a Wembley. Trattasi di un refuso giornalistico,, ... Chiellini al Times: «Non immaginavo che il fallo su Saka diventasse il cult dell'estate» - ilNapolista Giorgio Chiellini has told The Times that he loves Kyle Walker and suggested that he does not know how it is possible for the Manchester City star to be so fast and so strong. Chiellini has probably ...A laid-back life in Los Angeles is the perfect place for Giorgio Chiellini to spend his final days as a footballer, but this afternoon he is in a Minnesota hot ...