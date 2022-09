Chiara Ferragni fa tremare il Castello Sforzesco | le curve sono da brividi

giuliacavalier : Mi fa un po’ male ammettere che salvo sparuti casi, musicisti e musiciste italiani, cantanti, cantautori, cantautri… - NicolaPorro : 'La #Ferragni, se può, si affacci dalla finestra e apra gli occhi. Oltre al cervello'. L'affondo di @GiusDeLorenzo… - repubblica : Elezioni, Chiara Ferragni prende (ancora) posizione sul voto: 'Fate sentire la vostra voce il 25 settembre' [a cura… - Aringoogle : RT @giuliacavalier: Mi fa un po’ male ammettere che salvo sparuti casi, musicisti e musiciste italiani, cantanti, cantautori, cantautrici,… - DipopoloTweet : che propone è lo stesso che aiutò Fedez al Festival.Chiara Ferragni continua la sua battaglia politica a sostegno,… -

, la sorella Valentina: sfilata con imprevisto alla Milano Fashion Week Mattia Zenzola, grande ritorno ad Amici 22 dopo l'infortunio: le parole dell'amico Christian Stefanelli Il ...... nostrane e internazionali, avvistate in questi giorni a Milano, anche Lily Allen , Miriam Leone , Emily Carey (la Alicent Hightower di House of the Dragon ),e Jourdan Dunn insieme ...Chiara Ferragni incanta Milano. Foto da urlo davanti al castello Sforzesco: curve mozzafiato, è divina. I fan sono rimasti senza parole ...Secondo un'inchiesta di Panorama molti personaggi famosi avrebbero beneficiato dei ristori pubblici per le loro società ...