'Chi l'ha visto?', questa sera alle 21.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni della puntata (Di mercoledì 21 settembre 2022) 'Chi l'ha visto?' questa sera alle 21.20 su Rai 3, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l'arco svanita nel ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 settembre 2022) 'Chi l'ha?'21.20 su Rai 3, il celebre programma condotto da Federica Sciarelli. Aggiornamenti sulla scomparsa di Andreea, la giovane campionessa di tiro con l'arco svanita nel ...

CarloCalenda : Quindi il messaggio è: chi non vota PD è per Putin; chi non vota PD è No Vax; chi non vota il PD è per Almirante. N… - sferaebbasta : Oggi ho visto per la prima volta il palco del tour nei palazzetti??????mi spiace per chi non è riuscito a prendere il biglietto ?? - matteosalvinimi : Nei giorni scorsi avete mandato una miriade di email, GRAZIE Amici! E rilancio per chi non avesse visto: avete bis… - semola57954800 : RT @AngeloBonelli1: Nuovi gasdotti, centrali nucleari e attaccano le energie rinnovabili: e’ la politica energetica di Azione di @CarloCal… - _cieloitalia : Visto mai uno che va a difendere chi ha torto e le prende?!! -